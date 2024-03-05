Ограждение ж/д моста упало на дорогу в Туркестанской области: КТЖ оштрафовали

АО "НК "Казахстан Темир Жолы" оштрафовали после обрушения моста в Туркестанской области. Устранить недостатки компании поручили за неделю, передает телеканал "Хабар 24".

В воскресенье, 3 марта, на перегоне "Кызылсай – Манкент" ограждение железнодорожного моста рухнуло на проходящую под ним дорогу. Машин на тот момент под мостом не было, поэтому никто не пострадал.

Однако, как сообщают корреспонденты, ссылаясь на ДП Туркестанской области, в полиции возбудили административное дело. Теперь нацкомпания должна выплатить штраф.

"Дополнительно направлено предписание – устранить выявленные недостатки в недельный срок. В противном случае – материалы дела направят в суд", – говорится в сообщении.

Сейчас, по словам специалистов, угрозы для движения на этом участке нет. При этом, как отмечает телеканал, сейчас водители не решаются проезжать под мостом, когда по нему проходит поезд.

"Хорошо, что внизу машин не было. Мост старый, для водителей опасно очень. Здесь в основном большие фуры проезжают. Как бы тесно", – отметил один из водителей.

Подчеркивается, что три года назад в акимате планировали расширение этого участка трассы.

"На этой дороге интенсивность очень большая, поэтому иногда у нас пробки зимой. В дальнейшем мы хотим здесь строить двухсторонний тоннель. После изготовления проектно-сметной документации", – добавил руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Сайрамского района Баймурза Бейсембаев.

Напомним, в феврале в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов. Очевидцы сняли произошедшее – фотография с зазором на подвесном мосту через Иртыш встревожила местных жителей.

Как заявили специалисты, причиной расширения деформационных швов стало понижение температуры воздуха.

Стоит отметить, что в те дни в Семее действительно бушевали морозы, температура воздуха ночью опускалась почти до -40 градусов.

А в прошлом году трещины обнаружили астанчане на "Горбатом мосту", который ремонтировали летом 2022года. В акимате тогда заявляли, что частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился.