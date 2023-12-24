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Часть кровли обвалилась в одном из новых ЖК в Алматинской области (видео)

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Обрушение кровли
Обрушение кровли. Кадр из видео: instagram.com/gres_info

В соцсетях появилось видео обрушения части кровли в одном из ЖК. Ситуацию прокомментировали в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Instagram-паблик Kris_p_talgar. На кадрах виден момент обрушения части кровли многоэтажного дома в Талгаре.

"Момент обвала части кровли в микрорайоне Жана, район "Ипотечки". Отметим, что дома относительно новые и построены по госзаказу", – говорится в описании к ролику.

Instagram-паблик Gres_info пишет, что, по данным автора ролика, предположительно, шифер и балки рухнули под тяжестью снега.

Акимат Алматинской области прокомментировал ситуацию в своем официальном Instagram-аккаунте и сообщил, что инцидент произошел в 60-квартирном арендном жилом доме.

"Из-за сильных снегопадов и образования льда на крыше произошло частичное обрушение водостока и карниза здания. К счастью, никто не пострадал в этом происшествии.

Мы настоятельно рекомендуем всем быть внимательными и осторожными вблизи строительных объектов, особенно в зимний период. Погодные условия могут создавать непредсказуемые риски.

Подрядчик объекта ТОО "Гунн Строй Сервис" уже приступил к восстановительным работам", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, ремонтные работы подрядчик произведет бесплатно.

"Мы считаем важным держать общественность в курсе подобных событий. Такая информация помогает повысить осведомленность о безопасности и предотвратить возможные негативные последствия", – добавили в акимате.

Напомним, на прошлой неделе в Шымкенте случилось ЧП – во дворце культуры "Фосфорник" обрушилась крыша. В результате произошедшего погиб 18-летний парень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052333-chast-krovli-obvalilas-v-odnom-iz-novyh-zhk-v-almatinskoy-oblasti-video/

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