Крыша обрушилась во дворце "Фосфорник" в Шымкенте: есть погибший (видео)

Вчера, 18 декабря, в Шымкенте случилось ЧП - во дворце культуры "Фосфорник" обрушилась крыша. В результате произошедшего погиб 18-летний парень, передает Otyrar.kz.

Информацию об обрушении журналистам подтвердил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. Он рассказал, что трагедия произошла на третьем этаже здания. Молодой парень находился внутри, когда на него обрушилась крыша.

"Обрушение произошло примерно в 20:00. ДЧС и другие органы провели необходимые мероприятия. Молодые люди часто тут ходят, недавно здесь проходили съемки сериала. Снимают разные видео", - пояснил Сарсен Куранбек.

В Telegram-канале издания сообщается, что погибший - студент второго курса медколледжа. В момент обрушения он находился в здании с двумя сокурсниками 16 и 18 лет. Они успели выбежать на улицу.

В 22:30 силами спасателей Шымкента и кинологов тело парня было извлечено из-под завалов.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

Издание пишет, что здание долги годы принадлежало бизнесмену Тохтару Тулешеву, который сейчас отбывает срок в колонии - в 2016 году его приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях. Его обвиняли в попытке госпереворота, пытках, убийствах, всего в 18 преступлениях.

После долгих и тяжелых судебных разбирательств в ноябре этого года здание официально передали на баланс государства.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков в начале этого месяца говорил, что в здании проведут реконструкцию.

При этом издание отмечает, что состояние ДК было плачевным - отсутствовала часть потолочных перекрытий и были срезаны металлы.