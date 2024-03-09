Сильные осадки и ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

В ряде регинов Казахстана завтра,10 марта, синоптики прогнозируют ухудшение погоды - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10 марта в Астане временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, в центре Кызылординской области будет туман. Ветер западный ночью в центре области 15-20 м/с.

В воскресенье в Семее прогнозируют ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с.

10 марта на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются временами сильный дождь и гроза. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области ночью выпадет снег. На севере, юге, востоке области низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер юго-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

10 марта ожидается сильный ветер - южный порывы 15-20 м/с в Усть-Каменогорске.

В воскресенье на севере, западе Западно-Казахстанской области прогнозируют туман, гололед.

10 марта в Павлодарской области ожидаются ночью осадки, днем на севере, востоке осадки (снег, дождь). На севере, востоке области гололед. Ветер юго-западный - порывы 15-20, на юге, востоке области 25 м/с.

Завтра на западе, севере и юге Костанайской области будет низовая метель. На севере, юге области туман. Днем на юге области гололед. Ветер юго-западный днем на юге области 15-20 м/с.

В воскресенье в Акмолинской области ночью ожидаются осадки, днем на северо-западе, востоке области осадки (дождь, снег) и гололед. На севере, востоке области - низовая метель. На западе, юге, востоке области обещают туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с.