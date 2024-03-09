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Снегопад пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

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Машина едет по улице
Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 9 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до +1 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.

А в Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью опустятся до +8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.

Отметим, ранее синоптики "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня - с 9 по 11 марта. На большей части страны ожидаются осадки.

Погоду большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронты, связанные с Северным и Южным циклонами. Они будут сопровождаться осадками в виде дождя и снега, гололедными явлениями, усилением ветра и метелью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065428-snegopad-poobeschali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/

Автор: Руслан Черкашин

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Снегопад пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня
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