Какой будет погода в мегаполисах Казахстана 8 марта
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 марта - осадки ожидаются лишь в одном из мегаполисов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -7 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,2 м/с.
В Шымкенте ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065164-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-8-marta/