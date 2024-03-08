Какой будет погода в мегаполисах Казахстана 8 марта

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 марта - осадки ожидаются лишь в одном из мегаполисов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -7 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,2 м/с.

В Шымкенте ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.