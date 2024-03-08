Дождливые и снежные выходные обещают синоптики казахстанцам

Синоптики "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня - с 9 по 11 марта. На большей части страны ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают специалисты, в предстоящие дни погоду большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронты, связанные с Северным и Южным циклонами. Они будут сопровождаться осадками в виде дождя и снега, гололедными явлениями, усилением ветра и метелью.

В субботу, 9 марта, почти во всем Казахстане ожидается сильный дождь, на юге, в горных районах юго-востока и в центральном Казахстане обещают осадки в виде снега и дождя. 10 марта на востоке страны также ожидается сильный дождь.

В температурном фоне страны значительных изменений не ожидается, заключили в "Казгидромете".

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды на март в Казахстане. В наступившем месяце погода будет непостоянной: потепление сменится морозами и даже, возможно, метелями.