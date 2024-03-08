Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Дождливые и снежные выходные обещают синоптики казахстанцам

Опубликовано:

Женщина с зонтом
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня - с 9 по 11 марта. На большей части страны ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают специалисты, в предстоящие дни погоду большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронты, связанные с Северным и Южным циклонами. Они будут сопровождаться осадками в виде дождя и снега, гололедными явлениями, усилением ветра и метелью.

В субботу, 9 марта, почти во всем Казахстане ожидается сильный дождь, на юге, в горных районах юго-востока и в центральном Казахстане обещают осадки в виде снега и дождя. 10 марта на востоке страны также ожидается сильный дождь.

В температурном фоне страны значительных изменений не ожидается, заключили в "Казгидромете".

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды на март в Казахстане. В наступившем месяце погода будет непостоянной: потепление сменится морозами и даже, возможно, метелями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065344-dozhdlivye-i-snezhnye-vyhodnye-obeschayut-sinoptiki-kazahstantsam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.