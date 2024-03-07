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Эзотерика

Непогода "порадует" жителей 11 регионов Казахстана 8 марта

Опубликовано:

Туман на улице
Туман. Иллюстративное фото: MarcusR/Getty Images

Туман, метель, гололед и местами дожди ожидают жителей ряда регионов Казахстана, где в ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

В Астане завтра, 8 марта, по прогнозам синоптиков ожидается туман. И ночью, и утром.

В области Абай 8-10 марта ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер 9-10 марта будет достигать скорости 15-20 м/с, а 10-го числа - порывов в районе 23-28 м/с. В эти дни в регионе также ожидается повышение температуры воздуха ночью - от -3…-8 до -2…+3, днем - до +2…+7 градусов.

В праздничный день в Мангистауской области ожидается сильный дождь.

Туман завтра накроет север и восток Актюбинской области, а также сам областной центр.

На горных перевалах Туркестанской области завтра ожидается юго-западный ветер силой 15-20 м/с, а жителей Павлодарской области ждет не только туман, но и гололед, преимущественно в дневное время.

Завтра на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Пелена накроет и юго-запад Северо-Казахстанской области.

В период 9-10 марта в Восточно-Казахстанской области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь) с порывами ветра до 25 м/с. Также в эти дни в регионе ожидается повышение температуры воздуха ночью от -5…-10 до -2…+3 градусов, днем - от 0…+5 до +3…+8.

Сильный дождь 9 марта ожидается и в Жамбылской области, в горных районах области - гроза. Местами порывы ветра в области будут достигать скорости 23-28 м/с. В Таразе 9 марта днем ожидается гроза. 10 марта ночью и утром - туман.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на март в Казахстане. В наступившем месяце погода будет непостоянной: потепление сменится морозами и даже, возможно, метелями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065148-nepogoda-poraduet-zhiteley-11-regionov-kazahstana-8-marta/

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