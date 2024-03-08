"Вы играете неоценимую роль в развитии страны": Токаев обратился к казахстанкам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил всех женщин Казахстана с Международным женским днем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Поздравление президента опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества.

Вы играете неоценимую роль в развитии страны, успешно трудясь в самых разных сферах. Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще.

Многие из вас беззаветно посвящают себя заботе о детях, воспитанию подрастающего поколения, многие превосходно совмещают эту благородную миссию с профессиональной карьерой и общественно полезной деятельностью", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что создание всех условий для женщин - одна из главных задач государства.

"Создание условий для полноценной самореализации, защита прав женщин, укрепление института семьи всегда будут ключевыми приоритетами государственной политики.

Уверен, созидательные усилия всех женщин нашей страны станут одним из важнейших факторов обновления системы ценностей нашего общества и построения Справедливого Казахстана.

Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца теплом и радостью! Желаю вам счастья, добра и благополучия!" - заключил Токаев.

Ранее мы писали о том, сколько женщин проживает в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины. Причем больше всего женщин проживает в Алматы – 1 196 450 человек, на втором месте находится Туркестанская область – 1 049 866 человек, замыкает тройку Алматинская область – 766 092 женщин.

Также ранее в Бюро Нацстатистики посчитали, в каких сферах и сколько женщин трудятся в Казахстане, сколько из них работают в найме, а какое количество – самозанятые.

Стоит отметить, что президент Токаев, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале, высказался о доле женщин в госаппарате. По словам главы государства, несмотря на то, что в госаппарате работает около 55% женщин, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%.

"Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно", – отметил тогда Токаев.