В каких сферах трудятся больше всего женщин в Казахстане

В Бюро Нацстатистики посчитали, в каких сферах и сколько женщин трудятся в Казахстане, сколько из них работают в найме, а какое количество - самозанятые, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Статистика Бюро приведена в официальном Telegram-канале. Согласно предоставленной информации, в Казахстане 4 370 715 женщин заняты в разных отраслях, а это – 48,3% от общего числа занятого населения.

"Если 3,4 млн женщин работают в найме, 940 тыс. являются самостоятельно занятыми.

В разрезе отраслей больше всего женщин трудятся в сфере образования – 20% от всех занятых женщин, 19,6% – в оптовой и розничной торговле, 9,7% в сельском хозяйстве, еще 9,6% в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения.

В промышленности работают 7,8% трудящихся женщин. Меньше всего женщин отмечено в сфере информации и связи – 1,6% от всех занятых работниц", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Токаев, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале, высказался о доле женщин в госаппарате. По словам главы государства, несмотря на то, что в госаппарате работает около 55% женщин, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%.

"Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно", - отметил тогда Токаев.

Также ранее журналисты спросили у зампремьера Тамары Дуйсеновой, не пора ли поставить женщину во главу кабмина. На что Дуйсенова не стала делить кабмин на мужчин и женщин, отметив лишь, что главой должен быть, в первую очередь, профессионал.

Между тем, в начале февраля был сформирован новый состав кабинета министров, где из 26 человек только четверо–женщины. Это заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, министр культуры и информации Аида Балаева, министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова, а также новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова.