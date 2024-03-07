Снег, дождь и 11 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 7 марта - в Алматы и Астане ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают осадки в виде снега. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -6 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.