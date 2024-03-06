Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

До 20 градусов потеплеет в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Распускающиеся почки на дереве
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На юге Казахстана в ближайшие трое суток синоптики обещают потепление до 20 градусов, на севере термометры поднимутся до одного градуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

9 марта на юге, днем на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман.

Также, в западных областях республики днем столбики термометров поднимаются до 0-8 тепла, в северных – 4 мороза-1 тепла, в южных – 10-20 тепла.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на март в Казахстане. Сообщалось, что в наступившем месяце погода будет непостоянной, потепление сменится морозами и даже, возможно, метелями.

По-настоящему весенняя погода наступит в Казахстане с 20-х чисел марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064848-do-20-gradusov-potepleet-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.