До 20 градусов потеплеет в одном из регионов Казахстана

На юге Казахстана в ближайшие трое суток синоптики обещают потепление до 20 градусов, на севере термометры поднимутся до одного градуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

9 марта на юге, днем на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман.

Также, в западных областях республики днем столбики термометров поднимаются до 0-8 тепла, в северных – 4 мороза-1 тепла, в южных – 10-20 тепла.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на март в Казахстане. Сообщалось, что в наступившем месяце погода будет непостоянной, потепление сменится морозами и даже, возможно, метелями.

По-настоящему весенняя погода наступит в Казахстане с 20-х чисел марта.