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Эзотерика

24 Казахстана, 8 Байденов и один Трамп: какие необычные имена носят казахстанцы

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Младенец в кровати
Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане на начало 2024 года численность населения составила 20 млн человек. Какие необычные имена носят граждане страны, выяснили аналитики Ranking.kz.

В январе этого года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан: в стране насчитывалось 517 Медин и 313 Алиханов.

Среди женских имен популярны также имена Асылым (468 человек), Айша (436 человек), Айлин (387 человек) и Томирис (318 человек). Среди имен мальчиков в топ-5 популярных попали Мухаммед (305 человек), Айсултан (238 человек), Мухаммад (231 человек) и Алдияр (219 человек).

Некоторые казахстанцы популярным именам предпочитают необычные. Так, на конец февраля в стране были зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан.

Больше всего Казахстанов проживает в Акмолинской области: 7 человек. Еще 5 человек с таким именем насчитывается в Астане и 4 человека - в Карагандинской области. Люди с самым патриотичным именем проживают также в Костанайской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте и ЗКО.

Некоторые казахстанцы называют своих детей не в честь страны, а в честь конкретных городов. Так, среди казахстанцев есть 24 Астаны, 20 Алматы и 3 Шымкента.

Кроме того, в РК насчитывается 27 человек с именем Семей, 15 Атырау, 15 Туркестанов, 14 Таразов, 10 Актау, 1 Актобе и 1 Талдыкорган.

Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут 12 Касым-Жомартов, один Путин, один Трамп и сразу 8 Байденов.

Напомним, в декабре прошлого года одними из самых популярных в Алматы стали имена таких исторических деятелей, как Абылайхан, Казбек, Абулхаир, Кенесары, Алихан, Амре, Нурсултан, Касым-Жомарт, Хан, Айганым, Берте, Зере, Томирис. При этом многие жители южной столицы часто выбирали для своих новорожденных детей мусульманские имена.

Добавим, что в ноябре численность населения Казахстана официально достигла 20 млн человек. Произошло это 14 ноября 2023 года в 08:10: в разных регионах страны в один момент родилось пятеро детей, "юбилейные граждане" родились в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки.

Родителям "юбилейных" детей вручили сертификаты на 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065001-24-kazahstana-8-baydenov-i-odin-tramp-kakie-neobychnye-imena-dayut-kazahstantsy-svoim-detyam/

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