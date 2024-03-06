До 9 градусов тепла обещают синоптики жителям мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 6 марта - осадков ни в одном из мегаполисов не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 5,9 м/с.
В Шымкенте осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 9 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064716-do-9-gradusov-tepla-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-megapolisov-kazahstana/