До 9 градусов тепла обещают синоптики жителям мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 6 марта - осадков ни в одном из мегаполисов не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 5,9 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 9 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.