От +8 до -14 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 марта - осадков в мегаполисах не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается солнечная погода без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -6 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,4 м/с.