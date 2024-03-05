От +8 до -14 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 марта - осадков в мегаполисах не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается солнечная погода без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.
Жителям Астаны синоптики обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -6 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,4 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064484-ot-8-do-14-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/