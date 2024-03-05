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Митинг "За достойную жизнь женщин!" пройдет в Алматы перед 8 марта

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Встреча двух подруг
Девушки. Иллюстративное фото: Freepik

Акимат Алматы согласовал проведение в парке им. Ганди митинга "Әйелдердің лайықты өмірі үшін. За достойную жизнь женщин!", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Организатор митинга Бибинур Шералиева заявила на своей странице в Instagram, что она подала уведомление в акимат города Алматы о проведении митинга "Әйелдердің лайықты өмірі үшін. За достойную жизнь женщин!" в парке им. Ганди.

"На наше уведомление мы получили ответ, что акиматом выдано разрешение на проведение митинга.

В связи с этим, приглашаю вас принять участие в мероприятии, которое состоится 7 марта в 12:00 часов в парке им. Ганди.

В ходе митинга будут подняты актуальные проблемы женщин в обществе. Кроме того, будут озвучены требования, необходимые для достойной жизни женщин", - сообщила организатор.

Как сообщили в управлении общественного развития акимата Алматы, 19 февраля в акимат города Алматы поступило уведомление от Шералиевой Б.К. на проведение митинга 7 марта 2024 года с 12:00 до 14:00 часов в парке им. Махатмы Ганди, на тему "Әйелдердің лайықты өмірі үшін. За достойную жизнь женщин".

"Данное уведомление соответствует требованиям закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан"

В этой связи, в соответствии с законом постановлением акимата города Алматы от 21 февраля 2024 года за № 1/101 согласовано проведение митинга 7 марта 2024 года с 12:00 до 14:00 часов в парке им. Махатмы Ганди", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в акимате Алматы сообщали, состоится ли в южной столице митинг феминисток в честь 8 марта.

Также аким города Ерболат Досаев рассказал, почему активистам отказали в проведении марша 8 марта, заявку на который отклоняют в течение года.

В 2023 году 8 марта в Алматы состоялся митинг феминисток за телесную автономию, против сексуализированного насилия.

В 2022 году в южной столице состоялся митинг за право на участие женщин в политике. В 2021 году в марше феминисток в Алматы приняли участие 300 человек.

Первый санкционированный митинг в поддержку прав женщин прошел в Алматы в сентябре 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064618-miting-za-dostoynuyu-zhizn-zhenschin-proydet-v-almaty-pered-8-marta/

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