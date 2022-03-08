Митинг за право на участие женщин в политике прошел в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 8 марта, в Алматы прошел согласованный митинг феминисток за право на участие женщин в политике, передает корреспондент NUR.KZ.

"За смелых, отзывчивых, сильных, красивых, до восторга отчаянных и просто великих женщин. Вместе мы добьемся такого закона, например, о мирных собраниях, который позволит нам без страха говорить о том, о чем важно говорить, не опасаясь угроз провокаторов.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня на своем мирном собрании мы вынуждены включать самоцензуру и строго придерживаться заявленной в акимат темы, чтобы не быть привлеченными к административной ответственности.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Потому что закон о мирных собраниях не предусматривает уклонения от одобренной акиматом темы", - заявили со сцены организаторы.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По их мнению, площадок для мирных собраний должно быть много.

"Мы заслуживаем равнопредставленности во власти. Место женщин - в политике", - скандировали собравшиеся.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959731-miting-za-pravo-na-uchastie-zhenschin-v-politike-prohodit-v-almaty/