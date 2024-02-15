Досаев рассказал, почему акимат отказал в проведении марша 8 марта
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Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района рассказал, почему активистам отказали в проведении марша восьмого марта, заявку на который отклоняют в течение года, передает NUR.KZ.
Так, один из журналистов, присутствующих на встрече, задал вопрос, почему акимат ссылается на угрозы общественному порядку в своих отказах.
При этом в пример был приведен марш 2021 года, который прошел успешно. Тогда правоохранительным органам удалось обеспечить порядок и безопасность мероприятия.
"У нас много чего изменилось после 2021 года. Во-вторых, на проведение митингов никто не подавал: заявления только были на марш.
В соответствии с законодательством, в установленном порядке ответы даны. Если будут поданы другие заявления в другом формате, будем рассматривать как положено", - ответил Ерболат Досаев.
Аким отметил, что ему известны случаи с одиночными пикетами активистов. Однако право за проведение мероприятий к восьмому марта Досаев оставил за акиматом.
Напомним, в прошлом году 8 марта прошел митинг феминисток за телесную автономию, против сексуализированного насилия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061098-dosaev-rasskazal-pochemu-akimat-otkazal-v-provedenii-marsha-8-marta/