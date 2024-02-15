Досаев рассказал, почему акимат отказал в проведении марша 8 марта

Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района рассказал, почему активистам отказали в проведении марша восьмого марта, заявку на который отклоняют в течение года, передает NUR.KZ.

Так, один из журналистов, присутствующих на встрече, задал вопрос, почему акимат ссылается на угрозы общественному порядку в своих отказах.

При этом в пример был приведен марш 2021 года, который прошел успешно. Тогда правоохранительным органам удалось обеспечить порядок и безопасность мероприятия.

"У нас много чего изменилось после 2021 года. Во-вторых, на проведение митингов никто не подавал: заявления только были на марш.

В соответствии с законодательством, в установленном порядке ответы даны. Если будут поданы другие заявления в другом формате, будем рассматривать как положено", - ответил Ерболат Досаев.

Аким отметил, что ему известны случаи с одиночными пикетами активистов. Однако право за проведение мероприятий к восьмому марта Досаев оставил за акиматом.

Напомним, в прошлом году 8 марта прошел митинг феминисток за телесную автономию, против сексуализированного насилия.