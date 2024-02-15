Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Досаев рассказал, почему акимат отказал в проведении марша 8 марта

Опубликовано:

Митинг феминисток
Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района рассказал, почему активистам отказали в проведении марша восьмого марта, заявку на который отклоняют в течение года, передает NUR.KZ.

Так, один из журналистов, присутствующих на встрече, задал вопрос, почему акимат ссылается на угрозы общественному порядку в своих отказах.

При этом в пример был приведен марш 2021 года, который прошел успешно. Тогда правоохранительным органам удалось обеспечить порядок и безопасность мероприятия.

"У нас много чего изменилось после 2021 года. Во-вторых, на проведение митингов никто не подавал: заявления только были на марш.

В соответствии с законодательством, в установленном порядке ответы даны. Если будут поданы другие заявления в другом формате, будем рассматривать как положено", - ответил Ерболат Досаев.

Аким отметил, что ему известны случаи с одиночными пикетами активистов. Однако право за проведение мероприятий к восьмому марта Досаев оставил за акиматом.

Напомним, в прошлом году 8 марта прошел митинг феминисток за телесную автономию, против сексуализированного насилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061098-dosaev-rasskazal-pochemu-akimat-otkazal-v-provedenii-marsha-8-marta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.