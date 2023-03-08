"Цветы клумбам, права – женщинам": митинг феминисток проходит в Алматы

Митинг феминисток. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 8 марта, в городе Алматы проходит митинг феминисток за телесную автономию, против сексуализированного насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотни алматинцев собрались в парке Ганди. Яркие плакаты гласят: "Цветы клумбам, права – женщинам", "Нет матки – нет мнения", "Я хочу не бояться мужчин", "Лучше быть одной, чем убитой", "Терпи или умри".

Митинг феминисток 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Митинг феминисток. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Забыть и жить дальше – это миф, насилие каждый день убивает десятки, сотни, тысячи женщин, насилие убивает душу. Навсегда забыть невозможно, можно лишь жить с этими страшными воспоминаниями", – заявила Молдир Албан, основательница фонда SVET и правозащитница.

"Нет – значит нет", "Харассменту дороги нет", – скандируют девушки.

Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Митинг феминисток в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Митинг в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одна правозащитница Татьяна Король рассказала, что выступает за принятие закона о домогательствах.

"Домогательства – это первый шаг к изнасилованию и убийству, как мы видим на практике", –отметила она.

Татьяна пришла с 8-летней дочерью, которая сама нарисовала плакат "Я хочу жить в безопасности". Девочка проходила курс безопасности с сестрой и умеет защищаться от агрессора и выстраивать личные границы.

Митинг феминисток в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам Татьяны, ей пришлось научить детей безопасности в связи с правозащитной деятельностью мамы.

"Марш проходит в Бишкеке сегодня и пройдет в Астане 8 апреля. Феминистские напор и ярость не остановить", – заявила феминистка Жанар Серкебаева.

Митинг феминисток. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Она отметила, что количество женщин в правительстве должно достичь половины от общего числа.

"Почему мне страшно идти по улице ночью, сколько можно бояться за мою жизнь. Мужчины, вы боитесь насилия, только когда находитесь в армии, а я боюсь с самого рождения. Вы сомневаетесь, что в Казахстане фемицид?" – заявила Серкебаева.

Митинг феминисток. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Митинг феминисток. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Митинг феминисток 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Она также подчеркнула, что количество митингующих перекрывает вместимость парка.

"Нам нужен закон о сексуальных домогательствах", – продолжают скандировать участницы митинга.

Митинг феминисток 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Митинг феминисток 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одна феминистка Вероника Фонова поблагодарила присутствующих за присутствие.

Во время своего выступления она напомнила, что женщины отстаивают свои права, создают фонды помощи. "Мы будем бороться за безопасность до тех пор, пока ситуация не изменится", – заявила девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012153-tsvety-klumbam-prava-zhenschinam-miting-feministok-prohodit-v-almaty/