Состоится ли митинг феминисток 8 марта, рассказали в акимате Алматы

Состоится ли митинг 8 марта, ставший уже традиционным, корреспонденту NUR.KZ рассказали в акимате Алматы. В администрации города, говоря о митингах, также упомянули и Наурыз.

"Акимат города Алматы рассматривает поступившие уведомления в соответствии с Законом РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Кроме того, сообщаем, что с 8 по 10 марта уведомления на проведение мирных собраний (митинг, собрание, пикет, шествие и демонстрация) не согласовывались, а также с 20 по 25 марта уведомления на проведение мирных собраний не поступало", - сообщили в акимате.

Там добавили, что в случае проведения несанкционированных митингов в отношении организаторов и участников будут приняты меры в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее Досаев рассказал, почему активистам отказали в проведении марша восьмого марта, заявку на который отклоняют в течение года.

В прошлом году 8 марта состоялся митинг феминисток за телесную автономию, против сексуализированного насилия.