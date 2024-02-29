Состоится ли митинг феминисток 8 марта, рассказали в акимате Алматы
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Состоится ли митинг 8 марта, ставший уже традиционным, корреспонденту NUR.KZ рассказали в акимате Алматы. В администрации города, говоря о митингах, также упомянули и Наурыз.
"Акимат города Алматы рассматривает поступившие уведомления в соответствии с Законом РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".
Кроме того, сообщаем, что с 8 по 10 марта уведомления на проведение мирных собраний (митинг, собрание, пикет, шествие и демонстрация) не согласовывались, а также с 20 по 25 марта уведомления на проведение мирных собраний не поступало", - сообщили в акимате.
Там добавили, что в случае проведения несанкционированных митингов в отношении организаторов и участников будут приняты меры в рамках действующего законодательства.
Напомним, ранее Досаев рассказал, почему активистам отказали в проведении марша восьмого марта, заявку на который отклоняют в течение года.
В прошлом году 8 марта состоялся митинг феминисток за телесную автономию, против сексуализированного насилия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063690-sostoitsya-li-miting-feministok-8-marta-rasskazali-v-akimate-almaty/