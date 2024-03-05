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"Бесхозные парки и нет тротуаров": Бектенов раскритиковал внешний вид городов в Казахстане

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Парк
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании правительства обсудили благоустройство и озеленение городов в Казахстане – премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал то, как выглядят населенные пункты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Люди каждый день сталкиваются с различными неудобствами: отсутствие тротуаров, освещения, зеленых насаждений. Нет удобных автобусных остановок, тихих мест для семейного отдыха. Хочу отметить, что основной проблемой благоустройства и озеленения является отсутствие системной работы со стороны акиматов.

Высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает. Большой проблемой является необустроенность общественных пространств и придомовых территорий.

Более того, парки и скверы зачастую выглядят бесхозными, не идет их ежегодное обновление и обустройство. Иногда даже в парках ведется строительство объектов", - заявил Бектенов.

Он добавил, что эти проблемы поднимают сами казахстанцы - люди хотят видеть свои города красивыми и удобными для жизни. К примеру, благодаря общественникам в Астане вместо нескольких объектов обустроили скверы и места отдыха.

"Акимату необходимо продолжить работу по созданию в столице новых комфортных зон для отдыха, реализации комплексной системы озеленения. Это позволит "оживить" большие жилые кварталы города", - заявил Бектенов.

Касательно Алматы он добавил, что в городе нужно учитывать мнение граждан, которые против точечной застройки и вырубки деревьев.

"Можно привлекать бизнес и крупные предприятия для шефства за какими-то скверами или общественными пространствами. Надо сделать доброй традицией, чтобы мелкий бизнес также следил за прилегающей территорией", - добавил премьер.

Напомним, ранее жители Актау пожаловались на разваливающийся памятник Тобаниязу Алниязулы - часть облицовочной плитки на постаменте развалилась, из самого постамента торчит арматура. При этом на обновление памятника из бюджета было потрачено 65 млн тенге. Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ.

Между тем жители Астаны недовольны кучами мусора в жилых дворах столицы. Они недоумевают, почему оплату за вывоз мусора они вносят вовремя, а отходы как лежали, так и лежат. В акимате признали проблему, но как ее решить, пока не знают.

Между тем алматинцы выступили против появления на улицах города киосков с самсой и фаст-фудом. Горожане считают, что они портят облик южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064576-beshoznye-parki-i-net-trotuarov-bektenov-raskritikoval-to-kak-vyglyadyat-goroda-v-kazahstane/

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