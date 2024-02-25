Жители Актау пожаловались на разваливающийся постамент памятника за 65 млн тенге
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Жители Актау обратились с местным властям с просьбой обратить внимание на памятник Тобаниязу Алниязулы, у которого разваливается постамент, передает Lada.kz.
Как пишет издание, актаусцы жалуются, что часть облицовочной плитки на постаменте сломана, торчит арматура.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства Актау.
"После определения подрядной организации будут проведены восстановительные работы", – добавили в ведомстве.
Отмечается, что по данным сайта госзакупок РК, обновление данного памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.
Напомним, в августе прошлого года памятник Владимиру Ленину, установленный на центральной площади в Алтае в Восточно-Казахстанской области, упал во время реставрации.
Позже стало известно, что полиция начала расследование по данному факту.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062844-zhiteli-aktau-pozhalovalis-na-razvalivayuschiysya-postament-pamyatnika-za-65-mln-tenge/