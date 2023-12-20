"Антисанитария", "ужасная грязь", "возвращаемся в 90-е?": алматинцы пожаловались на появление киосков с самсой

Киоски с фаст-фудом и напитками повсеместно появляются в Алматы. Часть жителей радуется, что можно "перекусить" на бегу, но большинство обеспокоено появлением ларьков, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Алматы Дарья выступает против установки таких киосков. Они портят облик города, считает девушка.

"Несколько лет назад бывший аким Алматы Бауыржан Байбек убрал все киоски - тогда многие возмущались, что стало неудобно, но зато это придало более приличный облик городу. А сейчас мы возвращаемся к тому, что было. Не могу сказать насчет соответствия санитарным нормам, если там продают еду - но смею предположить, что банально помыть руки там едва ли есть где.

В целом-то я сама никогда не покупаю ничего в таких киосках, но даже если саннормы и соблюдаются, то, на мой взгляд, это страшно портит вид мегаполиса. Понимаю, что это вложенные деньги предпринимателей, но я за то, чтобы убирать киоски", - говорит Дарья.

Киоск. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тревожит вопрос санитарии и жительницу Алматы Ирину. Она неоднократно видела, как выпечку в таких ларьках покупали школьники. Елена задается вопросом: не случится ли массового отравления из-за сомнительных киосков?

"Недавно заметила в микрорайоне Орбита киоск, торгующий самсой, - очень сильно удивилась, подумала, неужели возвращаемся в 90-е? Слышала, что в других местах в городе тоже они появились, но сама не видела. Насколько я помню, их запретили по причине антисанитарии. Люди жаловались, что вокруг таких торговых точек всегда ужасная грязь.

Я сама никогда в таких точках еду не покупаю, но меня удивляет, почему акимат допускает такое явление. Видно ведь, что в этих киосках нет условий для продажи еды. Моет ли продавец руки? Куда он, извините, ходит в туалет, если киоск стоит на тротуаре и нигде поблизости подобных удобств не наблюдается?" - рассказывает Ирина.

Киоск. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кто проверяет эти киоски, есть ли у продавцов санитарные книжки, законно ли вообще их нахождение? Такие вопросы возникают сейчас у многих горожан. Зачастую в этих ларьках продавец - он же повар - берет деньги, а после, не меняя перчаток, готовит еду.

На запрос корреспондента NUR.KZ в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы сообщили, что в феврале текущего года совместно с аппаратами акимов районов города был проведен мониторинг установленных нестационарных торговых объектов.

Тогда выявили свыше 500 незаконно установленных объектов. После проведения разъяснительных работ собственниками на добровольной основе демонтированы 382 торговые точки.

Киоск. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее в акимате Алматы сообщили, что разработан проект постановления "Об определении и утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города Алматы". Проектом для утверждения определены 142 места для размещения 157 нестационарных торговых объектов.

"Принятые меры позволят сократить долю стихийной торговли, снизить социальное напряжение среди жителей, направляющих обращения в МИО в связи с незаконно расположенными объектами торговли. В управлении также предупреждают, что торговля вне мест, установленных местными исполнительными органами, влечет за собой административную ответственность по статье 204 КоАП РК", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Киоск. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы рассказали, какие процедуры нужно пройти, чтобы открыть нестационарный торговый объект.

"В соответствии со статьей 42-2 Земельного Кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) физические и юридические лица, заинтересованные в получении права на земельный участок, посредством веб-портала "Электронного правительства" или через государственную корпорацию подают заявление с самостоятельным формированием на публичной кадастровой карте схемы отвода испрашиваемого земельного участка.

Киоск. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Согласно статье 48 Кодекса, предоставление земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (аукционах).

Установка нестационарных торговых объектов регулируется Правилами установки нестационарных торговых объектов на территории города Алматы и в пригородной зоне, утвержденных постановлением акимата города Алматы", - сообщают в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

Киоск. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этих правилах есть требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта. Эскизный проект должен быть разработан с сохранением архитектурно-художественного облика местности, эстетических характеристик.

Киоск. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тип используемого оборудования, его форма, параметры (размеры), пропорции, масштаб должны соответствовать колористическому решению фасадов и стилистике объекта, а также архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки. При наличии технологической возможности субъекту предпринимательства необходимо подключиться к инженерным сетям.