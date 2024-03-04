Снегопад пообещали в Астане в первую неделю весны

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - на праздник астанчан ждет снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 марта в Астане будет облачно. Температура в среднем составит минус 11 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 8 градусов, но ночью температура опустится до минус 15 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

5 марта ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около минус 10 градусов. Максимальная температура составит минус 6 градусов, а минимальная – минус 14 градусов. Скорость ветра составит до 7,4 м/с.

6 марта осадков не ожидается. Средняя температура – минус 12 градусов. Днем температура поднимется до минус 6 градусов, а ночью опустится до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

7 марта в Астане синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Температура в среднем – минус 12 градусов. Максимально температура поднимется до минус 6 градусов, а опуститься может до минус 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

8 марта прогнозируют снегопад. Среднесуточная температура – минус 14 градусов. Днем воздух прогреется до минус 11 градусов, а ночью похолодает до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

9 марта ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 12 градусов. Максимальная температура составит минус 7 градусов, минимальная – минус 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,3 м/с.

10 марта, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается снегопад. Средняя температура составит минус 3 градуса. Воздух может прогреться и до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.