Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Снегопад пообещали в Астане в первую неделю весны

Опубликовано:

Астана
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - на праздник астанчан ждет снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 марта в Астане будет облачно. Температура в среднем составит минус 11 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 8 градусов, но ночью температура опустится до минус 15 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

5 марта ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около минус 10 градусов. Максимальная температура составит минус 6 градусов, а минимальная – минус 14 градусов. Скорость ветра составит до 7,4 м/с.

6 марта осадков не ожидается. Средняя температура – минус 12 градусов. Днем температура поднимется до минус 6 градусов, а ночью опустится до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

7 марта в Астане синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Температура в среднем – минус 12 градусов. Максимально температура поднимется до минус 6 градусов, а опуститься может до минус 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

8 марта прогнозируют снегопад. Среднесуточная температура – минус 14 градусов. Днем воздух прогреется до минус 11 градусов, а ночью похолодает до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

9 марта ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 12 градусов. Максимальная температура составит минус 7 градусов, минимальная – минус 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,3 м/с.

10 марта, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается снегопад. Средняя температура составит минус 3 градуса. Воздух может прогреться и до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064220-snegopad-v-prazdnik-i-morozy-do-20-gradusov-obeschayut-v-astane-v-pervuyu-nedelyu-vesny/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снегопад пообещали в Астане в первую неделю весны
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.