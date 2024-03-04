Дожди и до 17 градусов тепла ждут жителей Шымкента на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в конце недели в городе обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 марта в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

5 марта ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 3 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – минус 1 градус. Скорость ветра составит до 2,2 м/с.

6 марта будет облачно. Средняя температура – плюс 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 11 градусов, а ночью опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

7 марта в Шымкенте синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 9 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 13 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

8 марта прогнозируют дождь. Среднесуточная температура – плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, а ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

9 марта в городе вновь обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,3 м/с.

10 марта, по прогнозам синоптиков, продолжится дождь. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 17 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.