Дождь и до 12 градусов тепла обещают в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - осадки ожидаются лишь в праздничный день. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 марта в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит минус 5 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

5 марта ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около минус 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 6 градусов. Скорость ветра составит до 1,9 м/с.

6 марта осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 3 градусов, а ночью опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

7 марта будет пасмурно. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,6 м/с.

8 марта в Алматы обещают дождь. Среднесуточная температура – плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

9 марта будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, минимальная – плюс 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,1 м/с.

10 марта, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 12 градусов, но ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.