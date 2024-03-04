Находиться в пунктах приема населения до 16:00 призвали алматинцев

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев обратился к алматинцам после произошедшего в городе землетрясения. По его словам, в местах сбора населения следует находиться предварительно до 16:00, передает NUR.KZ.

"В 11.22 в Алматы произошло землетрясение, афтершоки возможны, но уже с меньшей силой и ощутимостью. В данный момент заседает комиссия по оценке сейсмической ситуации. Просим вас сохранять спокойствие и находиться в местах сбора населения, предварительно, до 16.00", - сообщил сейсмолог.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

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