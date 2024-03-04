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"Угроза повторных афтершоков": начальник ДЧС вновь обратился к алматинцам (видео)

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Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил о том, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков, передает корреспондент NUR.KZ.

"На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков, данные о прошедшем землетрясении обрабатывается. Просим сохранять спокойствие и собладть меры безопасности. Находиться в пунктах приема населения", - сообщил Атыгаев.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064330-ugroza-povtornyh-aftershokov-nachalnik-dchs-vnov-obratilsya-k-almatintsam/

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