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В Астане, Алматы и ряде областей объявлено штормовое предупреждение

Опубликовано:

Туман
Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане, Алматы, Шымкенте и нескольких областях синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Астане завтра, 4 марта, временами ожидается поземок. Ветер юго-западный порывами до 15 м/с. В столице объявлено штормовое предупреждение.

В Алматы и горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

В Шымкенте 4 марта в первой половине ночи ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью возможен туман.

Также туман, дождь и снег ожидаются в горных и предгорных районах Туркестанской области.

В Акмолинской области, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман и сильный ветер.

В Павлодарской области прогнозируется метель и ветер порывами до 15-20 м/с.

В Кызылординской, Костанайской и Актюбинской областях ожидается туман.

Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064212-v-astane-almaty-i-ryade-oblastey-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/

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