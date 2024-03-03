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В Уральске мужчина задержан за долги по налогам в 29 млн тенге

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

В Уральске задержан мужчина, который уклонялся от уплаты налогов и "накопил" 29 млн тенге долгов. Он задержан и направлен к частному судебному исполнителю, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, сотрудники управления миграционной службы департамента полиции Западно-Казахстанской области разыскали должника, находящегося в межгосударственном розыске.

"Он не исполнил решение специализированного межрайонного экономического суда ЗКО. Уклонялся от уплаты налогов в размере более 29 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанного направили к частному судебному исполнителю для исполнения решения суда.

Ранее в Жамбылской области должник пытался скрыться на поезде. Мужчина имел долг перед государством на сумму более 2,3 млн тенге, его удалось обнаружить по купленному билету на поезд.

Дорожные полицейские Астаны с помощью новых технологий остановили водителя, имеющего многомиллионные долги. За владельцем Subaru числились порядка 40 млн тенге по исполнительным производствам.

В Западно-Казахстанской области из-за долга в размере 77 млн тенге у жителя ЗКО изъяли два внедорожника. Машины водворили на штрафстоянку.

А в Костанайской области мужчина, уже осужденный к ограничению свободы, продолжил не уплачивать алименты и накопил долг в 400 тыс. тенге, поэтому получил реальный срок. Суд приговорил его к лишению свободы на 1 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064183-v-uralske-muzhchina-zaderzhan-za-dolgi-po-nalogam-v-29-mln-tenge/

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