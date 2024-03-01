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Должник пытался скрыться на поезде в Жамбылской области

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Мужчина заносит чемодан в поезд
Мужчина садится в поезд. Иллюстративное фото: pankration / Getty Images

Мужчину, имевшего долг перед государством на сумму более 2,3 млн тенге, удалось обнаружить по купленному билету на поезд, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в миграционную службу Жамбылской области поступил материал об объявлении в розыск должника от частного судебного исполнителя.

"Им являлся 38-летний житель Тараза, который длительное время злостно уклонялся от погашения долга перед государством в размере более 2,3 млн тенге", - пояснили в ДП региона.

Местонахождение должника установить своими силами инициаторам розыска не удавалось, поэтому они обратились в полицию за помощью.

Сотрудники миграционной службы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"По месту регистрации мужчина отсутствовал, на телефонные звонки не отвечал, умышленно уклоняясь от оплаты крупного долга", - рассказали подробности в ДП.

Сообщается, что стражам порядка удалось обнаружить должника по купленному билету на поезд и передать судебному исполнителю. В настоящее время мужчина уже оплатил всю сумму долга.

Ранее дорожные полицейские Астаны с помощью новых технологий остановили водителя, имеющего многомиллионные долги. За владельцем Subaru числились порядка 40 млн тенге по исполнительным производствам.

В Западно-Казахстанской области из-за долга в размере 77 млн тенге у жителя ЗКО изъяли два внедорожника. Машины водворили на штрафстоянку.

А в Костанайской области мужчина, уже осужденный к ограничению свободы, продолжил не уплачивать алименты и накопил долг в 400 тыс. тенге, поэтому получил реальный срок. Суд приговорил его к лишению свободы на 1 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064012-dolzhnik-pytalsya-skrytsya-na-poezde-v-zhambylskoy-oblasti/

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