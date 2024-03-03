Воспитатель подняла руку на ребенка в детсаду в Костанае: это попало на видео
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В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено, как женщина грубо хватает и ударяет ребенка. Как выяснилось, инцидент произошел в одном из детских садов в Костанае, воспитателя уже уволили, передает NUR.KZ.
В частности, видео опубликовано в одном из костанайских чатов в Телеграме.
В описании говорится, что инцидент произошел в ясли-саде. На кадрах видно, как воспитатель грубо обращается с ребенком.
На видео уже отреагировали в отделе образования города.
"Такой случай действительно имел место быть. На сегодняшний день воспитатель уволен по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле", - сообщили чиновники.
Также инцидент прокомментировали в департаменте полиции Костаная.
"Факт зарегистрирован в полиции. В отношении воспитателя собран материал для привлечения к административной ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Материал рассмотрит специализированный суд по административным правонарушениям", - сообщили в ДП.
Напомним, в начале февраля этого года в Атырау воспитателя инклюзивного детсада заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Тогда было начато расследование.
В январе в ходе проверки учебного заведения в Кентау выяснилось, что помощник воспитателя применял физическое насилие к детям.
В декабре прошлого года в Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В гороно тогда сообщили, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064164-vospitatel-podnyala-ruku-na-rebenka-v-detsadu-v-kostanae-etot-moment-popal-na-video/