Потепление пообещали в первые дни весны в Казахстане

По-весеннему солнечную погоду прогнозируют в Казахстане в ближайшие дни, 2-4 марта, синоптики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Несмотря на то, что в республике сохраняется отрицательный температурный фон, в ближайшие дни прогнозируется постепенное ослабление холода.

Даже на востоке страны в ночные часы столбики термометров поднимутся с -36 до -20 градусов.

Лишь в северных, восточных, юго-восточный регионах страны, под влиянием циклонов, ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра, добавили специалисты метеослужбы.

Как ранее отметили синоптики, весна в Казахстане в этом году наступит несколько позже, чем в календарные сроки: потепление ожидается лишь во второй половине марта - начале апреля.

В южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками.

В северных областях Казахстана март будет продолжением зимы. В течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами.