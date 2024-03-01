Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в первый день весны

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 1 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Днем термометры покажут 0 градусов, а ночью температура опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем ожидается до -7 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -1 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.