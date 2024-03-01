Как в разных регионах Казахстана переходили на единое время и кто больше всех ощутил изменения (видео)

Минувшей ночью с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC 5+. Как это было в разных регионах и кто больше всего ощутил изменения - в материале телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в Алматы после полуночи изменилась работа многих организаций. Стратегически важные объекты перешли на усиленный режим.

Диспетчеры аэропорта Алматы заранее получили дополнительные инструкции к 29 февраля. К слову, их ночная смена длилась на час дольше. А все самолеты вылетали на 60 минут раньше. Об этом воздушная гавань предупреждала заранее, а авиакомпании рассылали уведомления индивидуально.

При этом мировая авиация работает по унифицированному времени, оно не изменилось. Нестыковки в небе исключены, уверяют специалисты.

"Авиакомпании заблаговременно начали проводить работу по корректировке своего расписания международного и внутреннего, вне зависимости от направлений. Конкретно с 1 марта до 29 марта были внесены изменения на формат UTC+5.

Если в UTC рейс вылетал 1 марта в 19:00 – это по-старому у нас, получается, час ночи, то по новому формату UTC+5 – это 1 марта 00:00. На воздушном движении наши изменения никаким образом не отразятся", - заверила директор департамента по наземному обслуживанию АО "Международный аэропорт Алматы" Татьяна Волошина.

В полночь на табло в зале ожидания снова настало 23:00. Соответственно, те, кто должен был улететь в 12 ночи, отправились в 11 вечера. А с первой минуты 1 марта все самолеты начали летать уже по новому времени. Некоторые пассажиры, чтобы не опоздать, приехали в аэропорт на три часа раньше.

В авиакомпаниях Air Astana и SCAT сообщили, что задержек и сбоев не было. И что удивительно – ни один пассажир не опоздал. Аэропорт работал в штатном режиме, ажиотажа и столпотворения не наблюдалось.

А на алматинских улицах с сегодняшнего дня фонари стали включаться и отключаться раньше. Но горят они, как и прежде, 12 часов. Объемы потребления электроэнергии тоже не изменились. При этом в работе системы освещения могут возникнуть сбои – и к ним все готовы, уверяют специалисты. До конца недели бригады будут трудиться в особом режиме.

"Например, мы вчера включили в 18:40, по настоящему времени будет включение в 17:40. Но по-прежнему остается график – по заходу солнца. Отключали раньше по графику в 7:00, например. Сейчас будут в 6:00.

В пятницу, субботу, воскресенье бригады в усиленном режиме работают. Вечером и утром мониторим по выявлению ошибок включения и отключения. Будем мониторить – и выявленные замечания сразу будем устранять", - рассказал руководитель диспетчерской службы "Алматы қала жарық" Дидар Куаныш.

Алматинцы признаются, что кардинальных перемен в привычной жизни не заметили. Но ночью немного растерялись оттого, что на некоторых смартфонах время не перевелось автоматически. Об этом мы рассказывали ранее.

Сейчас же жители южной столицы адаптируются к новому времени. Если еще вчера в Алматы начало темнеть в половине седьмого вечера, то сегодня – уже в начале шестого. К 18:30 на улицы мегаполиса опустилась полная темнота. Больше всех изменения заметили водители и пешеходы, которые в это время возвращаются с работы домой.

Раньше алматинцев закат увидели жители Восточного Казахстана. Там стемнело примерно в половине шестого. На востоке страны сегодня солнце село в 17:12.

Отметим, что именно жители ВКО долго не могли смириться с переходом на единое время. Они и сейчас переживают, что новое время плохо скажется на урожае и домашнем хозяйстве.

Так, предприниматели, выращивающие зелень для общепита, говорят, что летом в теплицах температура доходит до 40 градусов уже к 11 утра. Теперь будет еще раньше. Растения попросту начинают вянуть без полива. А вечером придется ухаживать за огородами в темноте. А вот животноводы говорят: хочешь – не хочешь, а вставать теперь придется раньше.

"Перевели часы – это одно, но биоритм у животных – он остается. Они будут у нас, получается, нас будить в три часа. Если мы раньше вставали в четыре часа, то теперь будем вставать в три часа: выводить их на прогулку, на выгул. Куры тоже, они у нас встают рано. Петухи, вы знаете, они кричат с восходом солнца. У них, перевод часов на них, это не влияет. Это тоже влияет на их яйценоскость", - объяснила Гульсин Жумаканова.

Еще один вопрос – регистрация новорожденных, появившихся на свет в тот самый 25-й час. У акушеров на этот случай особых инструкций не было. Но выход все равно нашли.

"Официальной установки у нас не было, как записывать таких детей, но, скорее всего, мы бы пошли на поводу женщины, как женщина желает. Если она хочет, чтобы у нее ребенок был 29 февраля, мы бы написали по ее желанию. Если 1 марта – то 1 марта", - рассказала врач акушер-гинеколог Макпал Нугманова.

К слову, по данным Минздрава в самые длинные сутки в этом году на свет появились 803 казахстанца. Больше всего детей родилось в Туркестанской области.

Телеканал отмечает, что жители восточной части страны пока неоднозначно оценивают, как новое время повлияет на их жизнь. Кто-то возмущен, что летом будет светать уже в три утра. Кто-то радуется, что можно поспать подольше. Переживают они и о том, что вечером на час увеличится расход электричества. А кто-то философски плывет по течению и никакой разницы не видит. Реальные выводы жители будут делать на практике. Часы перевели, а дальше – покажет время.

Как переходили на новое время на юге страны?

В Жамбылской области тоже переводили стрелки назад. Многие ждали полуночи, чтобы изменить время и в нужный час прийти на работу или учебу. А вот в службах спасения час сурка не вызвал никакого ажиотажа. На станции скорой помощи было на удивление спокойно.

У бригад, которым посчастливилось работать в ночь с 29 февраля на 1 марта, получилась самая длинная смена – 13 часов. Пока полстраны оборачивало время вспять, медики ездили на вызовы и удивлялись относительно спокойному дежурству. Впрочем, за переработку руководство станции скорой помощи региона обещало небольшую, но доплату.

"В принципе, вызовы бывают разные, и можем задержаться, или смена может больше пройти. И, в принципе, по работе нам не влияет. Единственный плюс – это будет доплата. Младший медицинский персонал – 750 тенге добавка, водителям – 1500 тенге, средний медицинский персонал – 1950 тенге, по-моему, и врачам – 3000 тенге. Это за вот этот час", - рассказал фельдшер выездной бригады станции скорой медицинской помощи Жамбылской области Илья Кулешов.

А вот дежурившим ночью пожарным не дадут и такой надбавки. В ДЧС региона заявили, что эта ночь ничем не отличается от других.

В школах сегодня занятия начались на час позже, однако педагоги все равно пришли по старому времени - на час раньше начала уроков. Это на случай, если вдруг кто-то запутался.

"Мы заранее подошли, потому что есть дети, которые могут прийти пораньше. Не все родители отреагировали на наши просьбы, не все родители, наверное, в курсе, а может, просто забыли. И у нас тоже есть один ребенок, который пришла пораньше. Она сказала, что папа ее привез на машине. Вот для таких детей мы здесь стоим. Как говорится, лучше лишний раз быть на работе, чем чтобы ребенок на улице замерз", - рассказала директор гимназии №1 Тараза Жамиля Туребекова.

Минувшей ночью в Таразе не спалось и программистам. Их назначили ответственными за главные часы города. Нет, они не тянули стрелки огромного циферблата назад. А просто нажали в определенное время пару кнопок – и часы остановились. Спустя час время запустили уже по новому формату.

Источник: КТК