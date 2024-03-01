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Казахстанцы стали почти вдвое реже уклоняться от армии

Опубликовано:

Военнослужащий в поле
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня на брифинге СЦК замглавы профильного департамента Генштаба ВС РК Азамат Дусимов рассказал, сколько человек уклоняется от службы в армии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, сколько человек уклоняется от службы в армии в Казахстане.

"В части военнослужащих срочной службы – два-три года назад их было около 35-40 тыс. человек (уклонистов – прим. ред.). По итогам призыва 2023 года – около 20 тыс. человек. За эти два года мы сократили в разы.

Учитывая, что мы ряд законодательных инициатив реализовываем, налаживается интеграция с другими госорганами, мы сократим это количество еще наполовину", – заявил в ответ замначальника Департамента организационно-мобилизационной работы Азамат Дусимов.

Напомним, в начале прошлого года в Генштабе ВС РК сообщали, что за 2022 год в Казахстане насчитывалось около 30 тыс. уклонистов.

А в апреле прошлого года первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев рассказывал, что будет с молодыми людьми, которые выехали в Россию, чтобы не служить в армии.

Пр этом ранее сообщалось, что в 2024 году на воинские сборы планируется призвать 3000 казахстанцев – это в два раза больше, чем в прошлом году.

Согласно информации на сайте электронного правительства eGov, имеется ряд обстоятельств, по которым молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет может быть освобожден от службы в армии как на временной, так и на постоянной основах.

Призыв граждан на срочную воинскую службу осуществляется два раза в год: с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:

  • признанные негодными по состоянию здоровья;
  • достигшие 27 лет;
  • лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
  • прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
  • проходившие службу в специальных государственных органах РК, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 51 закона РК "О специальных государственных органах Республики Казахстан";
  • имеющие ученую степень при предоставлении подтверждающих документов об обучении;
  • священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях;
  • граждане, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;
  • авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;
  • граждане, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;
  • педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;
  • обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения;
  • военнообязанные-женщины;
  • военнообязанные в течение двух лет после увольнения в запас;
  • граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом;
  • военнообязанные, избранные депутатами парламента РК или местных представительных органов.
  • граждане, имеющие судимость.

Однако отмечается, что в том случае, если призыв на воинскую службу осуществляется в военное время, то освобождаются только граждане, признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

  • по семейным;
  • в случае для продолжения образования;
  • по состоянию здоровья;
  • по другим причинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064023-kazahstantsy-stali-rezhe-uklonyatsya-ot-armii/

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