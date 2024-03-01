Казахстанцы стали почти вдвое реже уклоняться от армии
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Сегодня на брифинге СЦК замглавы профильного департамента Генштаба ВС РК Азамат Дусимов рассказал, сколько человек уклоняется от службы в армии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, сколько человек уклоняется от службы в армии в Казахстане.
"В части военнослужащих срочной службы – два-три года назад их было около 35-40 тыс. человек (уклонистов – прим. ред.). По итогам призыва 2023 года – около 20 тыс. человек. За эти два года мы сократили в разы.
Учитывая, что мы ряд законодательных инициатив реализовываем, налаживается интеграция с другими госорганами, мы сократим это количество еще наполовину", – заявил в ответ замначальника Департамента организационно-мобилизационной работы Азамат Дусимов.
Напомним, в начале прошлого года в Генштабе ВС РК сообщали, что за 2022 год в Казахстане насчитывалось около 30 тыс. уклонистов.
А в апреле прошлого года первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев рассказывал, что будет с молодыми людьми, которые выехали в Россию, чтобы не служить в армии.
Пр этом ранее сообщалось, что в 2024 году на воинские сборы планируется призвать 3000 казахстанцев – это в два раза больше, чем в прошлом году.
Согласно информации на сайте электронного правительства eGov, имеется ряд обстоятельств, по которым молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет может быть освобожден от службы в армии как на временной, так и на постоянной основах.
Призыв граждан на срочную воинскую службу осуществляется два раза в год: с марта по июнь и с сентября по декабрь.
Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:
- признанные негодными по состоянию здоровья;
- достигшие 27 лет;
- лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
- прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
- проходившие службу в специальных государственных органах РК, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 51 закона РК "О специальных государственных органах Республики Казахстан";
- имеющие ученую степень при предоставлении подтверждающих документов об обучении;
- священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях;
- граждане, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;
- авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;
- граждане, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;
- педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;
- обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения;
- военнообязанные-женщины;
- военнообязанные в течение двух лет после увольнения в запас;
- граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом;
- военнообязанные, избранные депутатами парламента РК или местных представительных органов.
- граждане, имеющие судимость.
Однако отмечается, что в том случае, если призыв на воинскую службу осуществляется в военное время, то освобождаются только граждане, признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья.
Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:
- по семейным;
- в случае для продолжения образования;
- по состоянию здоровья;
- по другим причинам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064023-kazahstantsy-stali-rezhe-uklonyatsya-ot-armii/