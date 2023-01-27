Сколько казахстанцев уклоняются от службы в армии, рассказали в Минобороны

Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев на брифинге в СЦК рассказал, сколько казахстанцев уклоняются от службы в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Тапашев озвучил свежие данные по числу мужчин, которые по той или иной причине не отдали долг Родине.

По его словам, этих граждан сотрудники военкоматов не могут найти по самым разным причинам: кто-то поменял место работы, но не встал на воинский учет по новой должности или, получив повестку, не являются в военкоматы.

"В таких случаях составляются списки и проводятся мероприятия по их поиску и доставке в места призыва. Их количество в прошлом году было более 37 тыс. человек. Мы занимаемся их поисками совместно с акиматами и местными военкоматами, полицией. В этом году этот показатель составил более 30 тыс. человек", - отметил спикер.

По его словам, это молодые люди от 18 до 27 лет, то есть призывного возраста.

Согласно информации на сайте электронного правительства eGov, имеется ряд обстоятельств, по которым молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет может быть освобожден от службы в армии как на временной, так и на постоянной основах.

Призыв граждан на срочную воинскую службу осуществляется два раза в год: с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:

признанные негодными по состоянию здоровья;

достигшие 27 лет;

лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах РК, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 51 закона РК "О специальных государственных органах Республики Казахстан";

имеющие ученую степень при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях;

граждане, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;

авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

граждане, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;

педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;

обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения;

военнообязанные-женщины;

военнообязанные в течение двух лет после увольнения в запас;

граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом;

военнообязанные, избранные депутатами парламента РК или местных представительных органов.

граждане, имеющие судимость.

Однако отмечается, что в том случае, если призыв на воинскую службу осуществляется в военное время, то освобождаются только граждане, признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

по семейным;

в случае для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Ранее стало известно, что с 2023 года казахстанцы, отслужившие в армии, смогут поступать в вузы на льготной основе. В течение двух лет после срочной службы юношей будут зачислять в университеты без учета Единого национального тестирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007084-skolko-kazahstantsev-uklonyayutsya-ot-sluzhby-v-armii-rasskazali-v-minoborony/