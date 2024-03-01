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Самолет FlyArystan едва не столкнулся с судном индийской авиакомпании в Мумбаи

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самолет FlyArystan чуть не столкнулся с воздушным судном индийской авиакомпании в аэропорту Мумбаи. Представители авиакомпании прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Чиновник" появилась информация о том, что 22 февраля самолет авиакомпании FlyArystan, вылетая из Мумбаи в Алматы, "во время руления перепутал рулежную дорожку".

"В результате самолет вывернул на рабочую полосу, где набирал скорость Airbus A319-100 авиакомпании Air India. Индийский борт был вынужден прервать разбег по ВПП. Катастрофы удалось избежать", – гласит сообщение.

Индийская сторона обозначила событие как авиационный инцидент и начала расследование.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу FlyArystan.

"Мы осведомлены об инциденте, произошедшем 22 февраля 2024 года перед вылетом рейса FlyArystan KC7858 Мумбаи – Алматы. Авиакомпания совместно с Международным аэропортом имени Чатрапати Шиваджи работает над установлением фактов в рамках детального рассмотрения инцидента", – сообщили в авиакомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063956-samolet-flyarystan-edva-ne-stolknulsya-s-sudnom-indiyskoy-aviakompanii-v-mumbai/

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