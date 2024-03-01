Самолет FlyArystan едва не столкнулся с судном индийской авиакомпании в Мумбаи

Самолет FlyArystan чуть не столкнулся с воздушным судном индийской авиакомпании в аэропорту Мумбаи. Представители авиакомпании прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Чиновник" появилась информация о том, что 22 февраля самолет авиакомпании FlyArystan, вылетая из Мумбаи в Алматы, "во время руления перепутал рулежную дорожку".

"В результате самолет вывернул на рабочую полосу, где набирал скорость Airbus A319-100 авиакомпании Air India. Индийский борт был вынужден прервать разбег по ВПП. Катастрофы удалось избежать", – гласит сообщение.

Индийская сторона обозначила событие как авиационный инцидент и начала расследование.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу FlyArystan.

"Мы осведомлены об инциденте, произошедшем 22 февраля 2024 года перед вылетом рейса FlyArystan KC7858 Мумбаи – Алматы. Авиакомпания совместно с Международным аэропортом имени Чатрапати Шиваджи работает над установлением фактов в рамках детального рассмотрения инцидента", – сообщили в авиакомпании.