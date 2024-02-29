Казахстанский самолет едва не столкнулся с индийским в аэропорту Мумбаи

В аэропорту Мумбаи казахстанский самолет едва не столкнулся с воздушным судном индийской авиакомпании. Причиной инцидента, предположительно, стало то, что судно FlyArystan выехало не на ту полосу.

Как сообщает The Hindu, в аэропорту Мумбаи на прошлой неделе удалось предотвратить столкновение двух самолетов, один из которых - казахстанский. Отмечается, что самолет казахстанской авиакомпании свернул не туда и выехал на активную взлетно-посадочную полосу, где, свою очередь, самолет Air India ускорялся для взлета.

Пилот самолета Air India, по данным издания, увидев другой самолет, успел резко снизить скорость и прервал планируемый полет, предотвратив возможное столкновение.

Согласно информации JACDEC (компании, проводящей анализ безопасности коммерческой авиации), опубликованной в , чуть не столкнулся со вторым самолетом казахстанский Airbus A320 авиакомпании FlyArystan, который должен был совершить рейс №KC7858 из Мумбаи в Алматы.

Из-за произошедшего пассажирам казахстанского самолета пришлось на некоторое время остаться в Индии. Как сообщает Zakon.kz, рейс КС7858 Мумбаи - Алматы был задержан по технической причине. Казахстанцев отправят в Алматы в 03:30 1 марта 2024 года.

Напомним, 2 января, самолет японской авиакомпании загорелся во время посадки в токийском аэропорту после столкновения с воздушным судном береговой охраны. На борту находились почти 400 человек – всех их эвакуировали.

Позже стало известно, что пять из шести членов экипажа самолета береговой охраны, который столкнулся с пассажирским бортом в аэропорту Токио, погибли. Пилот судна выжил.

Отмечалось также, что в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано каких-либо проблем с самолетом.