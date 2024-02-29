Снегопад и до 19 градусов мороза ждут жителей мегаполисов Казахстана в последний день зимы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 29 февраля - осакди обещают лишь в одном мегаполисе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не ожидается. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -6 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.