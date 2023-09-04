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Изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦонов в четырех городах Казахстана

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Люди сидят в ЦОНе
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в трех мегаполисах и Семее, сообщает "Правительство для граждан" в своем официальном Telegram-канале.

Астане, Алматы, Шымкенте и Семее изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов", – говорится в сообщении.

В Астане дежурные ЦОНы и спецЦОНы находятся по адресам:

  • спецЦОН №1 – улица Муканова, 2;
  • ЦОН №1 Сарыаркинского района – улица Серкебаева, 13;
  • ЦОН №2 Алматинского района – проспект Тауелсиздик, 16/1.

В Алматы:

  • спецЦОН №1 – микрорайон Саялы, улица Аккайнар, 1;
  • ЦОН Алмалинского района – улица Богенбай батыра, 221;
  • ЦОН Медеуского района – улица Маркова, 44.

В Шымкенте:

  • спецЦОН №1 – микрорайон Достык, 2343/1;
  • ЦОН №1 Каратауского района – улица Тулеметова, 35.

В Семее:

  • спецЦОН – улица Қаржаубайұлы, 249;
  • ЦОН №3 – улица Папанина, 34А.

В компании напомнили, что они работают по дежурному графику с понедельника по пятницу до 20:00, в субботу – до 13:00.

Добавим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) – это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035241-izmenilis-adresa-dezhurnyh-tsonov-i-spetstsonov-v-chetyreh-gorodah-kazahstana/

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