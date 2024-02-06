Еще один ЦОН модернизировали в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы открылся модернизированный цифровой офис населения (ЦОН), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Как сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан", модернизированный цифровой офис населения находится по адресу: улица Жандосова, 51.

"Это уже третий модернизированный центр в городе. Как и все предыдущие, он спроектирован по принципу Kaizen", – рассказали в госкорпорации.

Цифровой офис населения. Фото: пресс-служба "Правительства для граждан"

Отмечается, что цифровой офис населения разделен на несколько секторов, которые имеют свою цветовую гамму:

зона скорости обозначена желтым цветом . Здесь клиенты могут получить услуги, оказание которых занимает не более 5-10 минут;

. Здесь клиенты могут получить услуги, оказание которых занимает не более 5-10 минут; есть зона документирования, которая имеет красную гамму , и выдачи готовых документов – зеленого цвета ;

, и выдачи готовых документов – ; фиолетовым цветом обозначена зона комфорта, где граждане могут получить традиционные услуги операционного зала, такие как регистрация юрлиц, недвижимости и другие;

обозначена зона комфорта, где граждане могут получить традиционные услуги операционного зала, такие как регистрация юрлиц, недвижимости и другие; оранжевую гамму имеет зона социальных услуг, где посетители могут подать заявку на получение пенсии, пособия и других отчислений.

Цифровой офис населения. Фото: пресс-служба "Правительства для граждан"

"В модернизированном ЦОНе установлены терминалы документирования. Благодаря им можно самостоятельно подать заявку на оформление паспорта и удостоверения личности. Также имеются постоматы для выдачи готовых документов. К слову, они работают 24/7", – отметили в пресс-службе госкорпорации.

Цифровой офис населения. Фото: пресс-служба "Правительства для граждан"

Кроме того, в данном ЦОНе есть зал ожидания, комната матери и ребенка, а также парковка. Ожидается, что посещаемость цифрового офиса населения в Ауэзовском районе будет составлять около 4000 граждан в день.

По информации на сайте акимата Алматы, модернизацию ЦОНов в южной столице начали с центра, расположенного по адресу: Медеуский район, ул. Маркова, 44. И 1 июля 2023 года его посетили глава МЦРИАП Багдат Мусин, аким Алматы Ерболат Досаев и председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Тогда Мусин отметил, что ведомством запланирована модернизация 115 фронт-офисов госкорпорации до конца 2024 года.

Напомним, ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, что работники ЦОНов не смогут без подтверждения открыть данные казахстанцев.

Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) – это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.