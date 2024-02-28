Какой будет погода в Казахстане в первые дни весны, рассказали синоптики

Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня – с 29 февраля по 2 марта. На западе страны ожидается потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, по календарю наступает весна, но зима не хочет уступать свои права.

Так, согласно прогнозу, несмотря на то, что большая часть страны будет находится под влиянием обширного антициклона, и сохранится погода без осадков, на юг и север Казахстана будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра, и сохраняя отрицательный температурный фон.

И только на западе республики днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла.

Напомним, ранее метеорологи представили сезонный прогноз погоды на весну 2024 года. В марте в некоторых регионах количество осадков будет превышать привычную норму.

По данным синоптиков, в северных областях Казахстана в марте погода будет оставаться зимней. Временами ожидаются морозы с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололеды и туман.

Между тем в Жамбылской области из-за погодных условий около 300 автомобилей застряли на закрытой трассе. Добраться до населенных пунктов им помогли полицейские.