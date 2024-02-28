Снегопад ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 28 февраля - осадки ожидаются лишь в одном мегаполисе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,4 м/с.