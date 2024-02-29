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"Все разваливается": жильцы многоэтажки боятся остаться под завалами в Шымкенте (видео)

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Макет многоквартирных домов
Макет новостроек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте жители девятиэтажного дома требуют срочно с делать в нем ремонт - люди боятся, что дом развалится, так как на стенах появились трещины, передает сайт телеканала КТК.

Девятиэтажку в районе Астана построили всего четыре года назад. Аорендные квартиры в доме получила в основном молодежь, но радоваться новому жилью пришлось недолго - уже на второй год здесь начались проблемы.

По словам самих жильцов, сейчас у дома протекает крыша, подвалы затоплены зловонными стоками, а стены во многих квартирах пошли трещинами.

"Запах ужасный! А еще из-за того, что подвал залит стоками, оттуда уже по всем квартирам расползлись полчища тараканов. Мы думаем, что канализация здесь была сделана неправильно. Поэтому и затапливает. И это все продолжается уже четыре года. А гарантия пять лет. Что будет, когда она закончится? Мы не знаем, что нам делать", - рассказал жилец Дастан Маркабаев.

Затопленными стоят и насосы, которые подкачивают воду, поэтому выше шестого этажа она не поднимается. Из-за постоянной сырости дом стал оседать и по стенам поползли трещины.

"В щели дует так, что дети и внуки всю зиму болеют. А мы через эти трещины можем с соседями спокойно разговаривать. Они нас слышат, мы – их. Все разваливается. Дом усадку дает", - возмущен другой житель дома Жумагали Керимшиев.

Приглашенные чиновники внимательно осмотрели и крышу, и подвал, и стены в квартирах. Правда, критической ситуацию они не считают и повода понимать шум не видят. Говорят, раз есть подрядчик и гарантия, то он и устранит. Тем более – если сам сделал все неправильно. А трещины, мол, и вовсе не проблема.

"Когда дом только построен, всегда трещины появляются. Если мы сейчас стыковки восстановим, такого уже не будет. По нормам газоблок всегда трещину дает. А что касается подвала и насосов: если это вина застройщика, то он должен за свой счет все переделать и восстановить", - заявил специалист управления строительства Шымкента Берик Талипов.

Подрядчик обещал взяться за ремонт, как только потеплеет. Срок ему дали до конца года. Иначе жильцы грозятся подать в суд.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063609-vse-razvalivaetsya-zhiltsy-mnogoetazhki-boyatsya-ostatsya-pod-zavalami-v-shymkente-video/

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