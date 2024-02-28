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Несколько сотен авто застряли на трассах Жамбылской области

Опубликовано:

Автомобили
Автомобили. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Жамбылской области из-за погодных условий около 300 автомобилей застряли на закрытой трассе. Добраться до населенных пунктов им помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел, из-за сильного ветра, гололеда и ограничения видимости в Кордайском районе закрыто движение на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез для всех видов автотранспорта.

Меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей на этих участках принимают сотрудники Кордайского районного отдела полиции.

Начальник Кордайского РОП организовывает сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063373-neskolko-soten-avto-zastryali-na-trassah-zhambylskoy-oblasti/

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