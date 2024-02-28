На SMS при происшествиях рассчитывать не стоит, заявили в МЧС

В кулуарах мажилиса вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков заявил, что SMS при ЧС доходят слишком долго, поэтому на них не нужно рассчитывать, передает корреспондент NUR.KZ.

"По городу Алматы на сегодня охват почти 100% с сиренами, речевыми установками, потом идет очень хороший перехват теле- и радиовещания. Что касается 28 датчиков, которые были закуплены, они сейчас работают на тестовом режиме, все они поставлены по местам, где было рекомендовано специалистами, и сейчас они проходят тест - тест продолжается целый год.

На SMS на сегодняшний день не надо рассчитывать, потому что, когда идет загрузка, SMS доходит очень долго - до 6 часов. Нет, они полезные, но они используются в повседневной деятельности для информирования населения в целях обучения", - заявил Сыздыков.

Отметим, что вопрос об эффективности SMS-сообщений при ЧС стал актуален после землетрясения, которое произошло в Алматы 23 января. Многих алматинцев возмутило то, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до.

Глава ДЧС Алматы объяснял, почему так произошло. Он также ответил, почему не сработали городские сирены.

Депутат Екатерина Смышляева также высказалась о том, почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении, и предложила внести поправки в законодательство.

Позже замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек объяснил, что работающие в Казахстане операторы связи отправили SMS "сразу, как получили сообщение от МЧС" - проблемой стало то, что по сетям коммуникации сообщения доходили долго.