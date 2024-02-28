"Пробка из младшеклассников": в Алматы уволили директора школы, в которой случилась давка

В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлена давка в одной из алматинских школ. Кадры прокомментировали в управлении образования, передает NUR.KZ.

Ролик опубликовал Telegram-канал Qumash.

"Пробка из младшеклассников образовалась в алматинской школе, предварительно - по дороге в гардероб. Некоторых в толпе прижало к стене, других - к полу", - говорится в подписи к видеоролику.

В пресс-службе управления образования Алматы сообщили, что кадры были сделаны в школе №41.

По данным ведомства, школа рассчитана на 870 учеников, но обучаются в ней 1426 детей. Чтобы разгрузить учебное заведение, в прошлом году в микрорайоне Самгау-2 начали строить новую школу на 2 тыс. мест.

Касательно опубликованного видео в управлении сообщили, что кадры были сделаны вчера, 27 февраля.

"После второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причина - в неправильной организации процесса переодевания учащихся в указанный день.

Ранее подобного в данной школе не наблюдалось. По информации администрации школы, пострадавших нет. За ослабление контроля за организацией учебного процесса директор школы освобождена от занимаемой должности", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, с проблемой перегруженности школ столкнулись и в других городах страны.

Так, в сентябре прошлого года в соцсетях распространилось видео из столичной школы, на котором видно переполненный учениками коридор. Тогда в пресс-службе Управления образования Астаны сообщили, что школа работает в три смены.

"Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, дежурные не успевали выдать верхнюю одежду. Для решения данного вопроса вешалки для верхней одежды перераспределены на этажи, тем самым вопрос по гардеробу будет снят", - объяснили представители управления.

В еще одной школе Астаны дети также не могли свободно пройти по коридорам из-за переполненности учебного заведения.

Позже похожая ситуация произошла в школе Кокшетау. На видео можно было увидеть огромную толпу школьников, скопившуюся в коридоре перед выходом учебного заведения.

После этого инцидента аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил школу-гимназию №1 в Кокшетау. Он сделал замечание о ненадлежащей работе системы безопасности и отсутствию дорожных разметок вокруг территории. Также аким поручил градоначальнику и управлению образования проинспектировать все государственные и частные школы после произошедшего в гимназии.