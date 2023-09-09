Давка в школе Кокшетау: новый глава региона нагрянул в учебное заведение

Новый аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил школу-гимназию №1 в Кокшетау, где произошла давка, сообщается на официальном сайте акимата региона.

Аким сделал замечание о ненадлежащей работе системы безопасности и отсутствию дорожных разметок вокруг территории.

"Я беспрепятственно зашел с другого входа, не работает тревожная кнопка, не заметна пешеходная дорожка. Глава государства в первую очередь акцентирует внимание на обеспечение надлежащих условий и безопасности детей", - отметил глава региона.

Ахметжанов поручил акиму города и управлению образования проинспектировать все государственные и частные школы после произошедшего в гимназии №1.

Также по информации акимата, в школе, где произошел резонансный инцидент, обучается 2866 учащихся, однако проектная мощность школы 1440 мест.

Напомним, ранее в Сети появились кадры, записанные в стенах школы в Кокшетау. На них – толпа детей, попавших в давку. Случай прокомментировали в школе и областном управлении образования.

Как оказалось, данный факт произошел после окончания учебных занятий 7 сентября 2023 года в 19.30 часов, когда в школьный коридор одновременно вышли с учебных кабинетов все классы.