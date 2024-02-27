Плюсовая температура ожидается во вторник в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 27 февраля. Потепление ждет жителей лишь одного мегаполиса. Такой прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до -3 градусов, а ночью – опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

В Астане день также пройдет без осадков, может наблюдаться облачность. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью же температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте, как и в других мегаполисах, будет пасмурно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +4 градусов, ночью – опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.